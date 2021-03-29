Дизайнер принцессы Дианы рассказал о ее нарядах и напряженном графике

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Британский модельер Брюс Олдфилд одевал принцессу Диану

Британский модельер Брюс Олдфилд, который на протяжении десяти лет создавал уникальные наряды для принцессы Дианы, признался, что "каждый день она одевалась так, как будто собиралась на свадьбу" и это отнимало у нее много сил.

Об этом мужчина рассказал в своем интервью изданию Sunday Telegraph (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также дизайнер заявил, что ему было приятно дружить и сотрудничать с принцессой Уэльской.

"Отношения длились почти 10 лет. Это было действительно важно для меня. Принцесса Диана была идеальным клиентом. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что для нее это было трудно и забирало много сил и времени. Мы наряжали ее так, будто каждый она день собиралась на свадьбу", – разоткровенничался Брюс.

Олдфилд познакомился с принцессой Уэльской через детский благотворительный фонд Barnardo's – именно она была президентом организации с 1984 по 1996 год. Королевская особа часто появлялась на различных мероприятиях в нарядах Брюса.

Принцесса Диана в платье Брюса Олдфилда в 1983 году.
Брюс Олдфилд c принцессой Дианой в 1988 году.
Принцесса Уэльская сидит рядом с Олдфилдом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон удивила умением создавать разные образы в одних и тех же платьях. Ей удается достигнуть желаемого эффекта с помощью новой прически или правильно подобранных деталей.

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