Дизайнер принцессы Дианы рассказал о ее нарядах и напряженном графике

Британский модельер Брюс Олдфилд, который на протяжении десяти лет создавал уникальные наряды для принцессы Дианы, признался, что "каждый день она одевалась так, как будто собиралась на свадьбу" и это отнимало у нее много сил.

Об этом мужчина рассказал в своем интервью изданию Sunday Telegraph (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также дизайнер заявил, что ему было приятно дружить и сотрудничать с принцессой Уэльской.

"Отношения длились почти 10 лет. Это было действительно важно для меня. Принцесса Диана была идеальным клиентом. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что для нее это было трудно и забирало много сил и времени. Мы наряжали ее так, будто каждый она день собиралась на свадьбу", – разоткровенничался Брюс.

Олдфилд познакомился с принцессой Уэльской через детский благотворительный фонд Barnardo's – именно она была президентом организации с 1984 по 1996 год. Королевская особа часто появлялась на различных мероприятиях в нарядах Брюса.

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