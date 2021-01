Серіал "Династія": як змінилися зірки легендарного фільму за 40 років

Перша серія "Династії" вийшла на екрани в далекому 1981 році, і майже відразу серіал отримав запаморочливі рейтинги й зібрав перед екранами мільйони глядачів.

Українці побачили "Династію" лише в середині 90-х, але сюжет телесаги й через 40 років з виходу першої серії не втратив своєї актуальності. Цей американський серіал – єдина в історії вечірня мильна опера, визнана кращою телевізійною драмою, яка отримала "Золотий глобус". Як зараз виглядає незрівнянна Джоан Коллінз, яка запам'яталася всім роллю інтриганки Алексіс, і інші актори легендарної "Династії" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Джоан Коллінз, 87 роки

У свої 87 Коллінз досі знімається в фільмах і серіалах. Крім цього, вона ще й письменниця. За весь час Джоан опублікувала близько 17 книг, поміж яких фантастичні романи та інші жанри творів. Зараз актриса заміжня за Персі Гібсоном, який молодший за неї на 32 роки.

Джон Форсайт

Після закінчення "Династії" актор знявся в телесеріалі "The Powers That be" і записав закадровий голос Чарлі в кінофільмах "Ангели Чарлі". Джон Форсайт пішов з життя у квітні 2010 року в віці 92 роки.

Лінда Еванс, 78 років

Крім серіалу "Династія", Еванс знялася в декількох фільмах, а також в мінісеріалі "Династія: Возз'єднання". Цікаво, що після завершення акторської кар'єри, Лінда з головою поринула в кулінарію і у 2012 навіть випустила куховарську книгу.

Хізер Локлір, 59 років

Роль стерво Семмі Джо Керрінгтон була для Хізер тільки початком акторської кар'єри. Після "Династії" Локлір довелося зіграти антигероїню і в серіалі "Мелроуз-Плейс". А зйомки в ситкомі "Спін-Сіті" закріпили актрису в історії американського телебачення. Однак, найбільше актриса прославилася своїм романом з Томом Крузом і шлюбом з гітаристом Bon Jovi Річі Самбора. Зараз 58-річна Локлір все ще продовжує акторську кар'єру.

Памела Сью Мартін, 68 років

Памела в чотирьох сезонах зіграла дочку нафтового магната Блейка Керрінгтона, а після продовжила зніматися в різних фільмах і серіалах. Зараз актриса проживає в Мексиці.

Емма Семмс, 60 років

В "Династії" Емма Семмс замінила Памелу Сью Мартін, яка залишила проєкт. Зараз Емма працює режисером радіостанції, а також знімається в фільмах. Актриса за своє життя була тричі заміжня і виховала двох дітей.

Джек Коулман, 62 роки

У серіалі актор виглядав як ніби Кен з магазину ляльок Барбі. Після успіху "Династії" красеня почали активно запрошувати на зйомки в серіали "Герої", "Доктор Хаус", "Щоденники вампіра", "Касл", "Менталіст", "Скандал" та інші.

OBOZREVATEL раніше повідомляв, як змінилися актори фільму "Щоденник Бріджит Джонс" за 20 років. У мережі показали фото містера Дарсі, самої Бріджит Джонс і інших головних героїв культового кіно. Так, Рене Зеллвегер, яка грала роль Бріджит, сильно схудла і зробила кілька пластичних операцій.