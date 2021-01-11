Серіал "Династія": як змінилися зірки легендарного фільму за 40 років

Анастасія Польська
Анастасія Польська
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'Династія': як змінилися зірки легендарного серіалу за 40 років

Перша серія "Династії" вийшла на екрани в далекому 1981 році, і майже відразу серіал отримав запаморочливі рейтинги й зібрав перед екранами мільйони глядачів.

Українці побачили "Династію" лише в середині 90-х, але сюжет телесаги й через 40 років з виходу першої серії не втратив своєї актуальності. Цей американський серіал – єдина в історії вечірня мильна опера, визнана кращою телевізійною драмою, яка отримала "Золотий глобус". Як зараз виглядає незрівнянна Джоан Коллінз, яка запам'яталася всім роллю інтриганки Алексіс, і інші актори легендарної "Династії" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

  • Джоан Коллінз, 87 роки

У свої 87 Коллінз досі знімається в фільмах і серіалах. Крім цього, вона ще й письменниця. За весь час Джоан опублікувала близько 17 книг, поміж яких фантастичні романи та інші жанри творів. Зараз актриса заміжня за Персі Гібсоном, який молодший за неї на 32 роки.

Джоан Коллінз

  • Джон Форсайт

Після закінчення "Династії" актор знявся в телесеріалі "The Powers That be" і записав закадровий голос Чарлі в кінофільмах "Ангели Чарлі". Джон Форсайт пішов з життя у квітні 2010 року в віці 92 роки.

Джон Форсайт

  • Лінда Еванс, 78 років

Крім серіалу "Династія", Еванс знялася в декількох фільмах, а також в мінісеріалі "Династія: Возз'єднання". Цікаво, що після завершення акторської кар'єри, Лінда з головою поринула в кулінарію і у 2012 навіть випустила куховарську книгу.

Лінда Еванс

Роль стерво Семмі Джо Керрінгтон була для Хізер тільки початком акторської кар'єри. Після "Династії" Локлір довелося зіграти антигероїню і в серіалі "Мелроуз-Плейс". А зйомки в ситкомі "Спін-Сіті" закріпили актрису в історії американського телебачення. Однак, найбільше актриса прославилася своїм романом з Томом Крузом і шлюбом з гітаристом Bon Jovi Річі Самбора. Зараз 58-річна Локлір все ще продовжує акторську кар'єру.

Хізер Локлір

  • Памела Сью Мартін, 68 років

Памела в чотирьох сезонах зіграла дочку нафтового магната Блейка Керрінгтона, а після продовжила зніматися в різних фільмах і серіалах. Зараз актриса проживає в Мексиці.

Памела Сью Мартін

  • Емма Семмс, 60 років

В "Династії" Емма Семмс замінила Памелу Сью Мартін, яка залишила проєкт. Зараз Емма працює режисером радіостанції, а також знімається в фільмах. Актриса за своє життя була тричі заміжня і виховала двох дітей.

Емма Семмс

  • Джек Коулман, 62 роки

У серіалі актор виглядав як ніби Кен з магазину ляльок Барбі. Після успіху "Династії" красеня почали активно запрошувати на зйомки в серіали "Герої", "Доктор Хаус", "Щоденники вампіра", "Касл", "Менталіст", "Скандал" та інші.

Джек Коулман.

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