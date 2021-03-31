Топ-6 найвідвертіших декольте зірок на публіці. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Світові зірки часто показують глибоке декольте

Міжнародний день декольте відзначають 31 березня. На кожній червоній доріжці можна побачити оголений бюст, який зірки не соромляться демонструвати.

Селебриті сповідують золоте правило світських заходів: що відвертіше вбрання, то більше уваги прикуто до їхнього образу. OBOZREVATEL зібрав фото найглибших вирізів у вбранні голівудських зірок, які підірвали мережу.

Наталі Портман з'явилася на публіці з дуже глибоким вирізом

У Лос-Анджелесі на прем'єру фільму "Бліда синя точка" Наталі Портман, що зіграла головну роль у стрічці, прийшла у вбранні з дуже глибоким декольте. На ній була обтисла коротка спідниця й боді з вирізом.

Марго Роббі любить виходити в світ, демонструючи глибоке декольте.

Кожен світський вихід Марго Роббі – нова модна сенсація. На прем'єрі фільму "Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квінн" у Нью-Йорку акторка з'явилася в чорних брюках і білосніжному жакеті на голе тіло. Вбрання демонструє глибоке декольте.

Кім Кардашьян має тисячі відвертих знімків з декольте

Відома теледіва Кім Кардаш'ян часто приголомшує шанувальників спокусливими знімками в соцмережах або появою у відвертих сукнях на червоній доріжці.

Нікі Мінаж - королева спокусливих декольте

Співачка Нікі Мінаж продемонструвала пишні груди, які ледь не вискочили з тісного декольте. Зірка не просто затягнулася в корсет, але й оголила свої принади так, що їх було повністю видно за найменшого руху.

Леді Гага завжди з'являється на червоних доріжках з глибоким декольте

Леді Гага просто обожнює відверті вбрання, а побачити співачку на червоній доріжці в сукні без декольте майже неможливо.

Бейонсе тішить шанувальників відвертими образами на червоних доріжках.

Популярна співачка Beyonce з'явилась на червоній доріжці "Золотого глобуса" у неймовірному вбранні, яке підкреслило її ефектну фігуру. Зірка обрала довгу обтислу сукню з дуже глибоким декольте. Золоті рукави ще більше привернули увагу до яскравого образу.

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