Чоловік Сумської заспівав легендарний хіт Олега Винника на "Голосі країни-11". Відео

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Віталій Борисюк виконав хіт Винника на 'Голосі країни'

Чоловік української актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк, який прийшов підкорювати шоу "Голос країни-11", вразив ефектним виступом. Так, він разом з Володимиром Каверіним виконав на сцені шоу хіт свого наставника Олега Винника"Вовчиця".

Зіркові судді оцінили номер, заявивши, що це було чудово і дуже професійно. Тіна Кароль також зазначила, що Борисюк проявив себе дуже добре і може скласти величезну конкуренцію Виннику (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви сьогодні, Віталіє, просто поклали мене на лопатки. Ви складаєте величезну конкуренцію зараз Олегу Виннику", – заявила Кароль.

Володимир Каверін і Віталій Борисюк на "Голосі країни"

В результаті, Олег Винник залишив у своїй команді Віталія Борисюка. Володимир Каверін подякував тренеру і додав, що співак на сцені – зірка, а в житті – людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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