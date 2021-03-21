Чоловік Сумської заспівав легендарний хіт Олега Винника на "Голосі країни-11". Відео

Чоловік української актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк, який прийшов підкорювати шоу "Голос країни-11", вразив ефектним виступом. Так, він разом з Володимиром Каверіним виконав на сцені шоу хіт свого наставника Олега Винника – "Вовчиця".

Зіркові судді оцінили номер, заявивши, що це було чудово і дуже професійно. Тіна Кароль також зазначила, що Борисюк проявив себе дуже добре і може скласти величезну конкуренцію Виннику (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви сьогодні, Віталіє, просто поклали мене на лопатки. Ви складаєте величезну конкуренцію зараз Олегу Виннику", – заявила Кароль.

В результаті, Олег Винник залишив у своїй команді Віталія Борисюка. Володимир Каверін подякував тренеру і додав, що співак на сцені – зірка, а в житті – людина.

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