Чоловік Сумської покинув шоу "Голос країни-11"

У неділю, 28 березня, у десятому випуску шоу "Голос країни-11" чоловік актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" і в підсумку покинув проєкт.

Він підкорив своїм виступом суддів, але все ж таки не зміг пройти в наступний етап. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру "Голосу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як розповів Борисюк, він радіє за своє особисте життя, втім, не задоволений кар'єрою і хоче більшого, тому і прийшов на шоу за перемогою.

Після емоційного виступу, який оцінили всі судді, наставник Олег Винник прийняв рішення, що чоловік Сумської повинен покинути шоу і дати дорогу молодим виконавцям.

"Мені здається, що у тебе величезне серце. Я знаю, чому ти тут... Я хотів би тебе попросити, щоб ти дав можливість цим молодим виконавцям йти далі", – сказав суддя проєкту.

Сам Борисюк подякував керівництву "Голосу країни" і побажав учасникам знайти свій шлях.

Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" Скриншот

Раніше в десятому випуску шоу "Голос країни-11" на сцені несподівано з'явилася співачка Євгенія Власова, яка заспівала з учасницею Вікторією Брехар свою легендарну пісню "О тебе".

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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