Чим захоплюється організатор голої фотосесії в ОАЕ Гречин: у мережі показали елітні яхти та авто

Організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин – любитель яскравих американських автомобілів, а також він має власну яхту.

Зазначається, що у чоловіка раніше було кілька катерів, але один з них потонув. Утримка та стоянка такого транспорту обходиться в 40-50 тисяч доларів. Про це йдеться в сюжеті програми "Шикарні історії" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Щоб привезти яхту з Америки, Гречин витратив 60 тисяч доларів. Крім того, у чоловіка є колекція автомобілів, в якій присутній білий Corvette C6 Cabrio – третій за рахунком киянина. За словами самого Гречина, "ця машина дорога тільки для Америки".

Гречин має свою яхту Скриншот

Гречин – любитель яскравих американських автомобілів Скриншот

Чоловік розповів, що раніше у нього були авто різних марок. Наприклад, Honda Prelude, Nissan Maxima, Lexus, Ford, Mustang, Chrysler і безліч інших.

Раніше у нього були різних марок авто Скриншот

Чоловік захоплюється машинами з Америки Скриншот

Нагадаємо, раніше Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні і учасниці скандальної зйомки – українки Яна та Діана.

Подруга однієї із заарештованих дівчат у Дубаї – Анастасії – заявила, що моделі поїхали групою на вікенд і разом з ними були тільки фотограф і організатор вечірки.

Гречин має колекцію елітних авто Скриншот

У Гречина безліч машин Скриншот

Гречин захоплюється автомобілями Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: