Беллуччі з'явилася на публіці в образі відьми. Фото

Папараці сфотографували італійську актрису Моніку Беллуччі під час зйомок другої частини фільму "Чаклунка приходить вночі". Знаменитість з'явилася в образі відьми.

Кінозірка була на знімальному майданчику в Римі з сивою перукою, мітлою і в конічному капелюсі. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Перука приховувала темне волосся Беллуччі, а грубий одяг відображав обстановку фільму 18 століття. Зазначається, що в новій кінострічці актриса грає добру чаклунку Долорес, яка присвячує своє життя дітям.

Зйомки стартували на початку березня. Очікується, що прем'єра фільму відбудеться вже цього року. Крім того, стрічка є продовженням картини Мікеле Соаві "Чаклунка приходить вночі", що вийшла на екрани у 2018 році.

Коротко про знаменитість:

Моніка Беллуччі – італійська акторка і модель. Популярність у кіно Беллуччі принесли такі фільми, як "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра".

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