Беллуччи появилась на публике в образе ведьмы. Фото

Папарацци запечатлели итальянскую актрису Монику Беллуччи во время съемок второй части фильма "Колдунья приходит ночью". Знаменитость появилась в образе ведьмы.

Кинозвезда была на съемочной площадке в Риме с седым париком, метлой и в конической шляпе. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Парик скрывал темные волосы Беллуччи, а грубая одежда отражала обстановку фильма 18 века. Отмечается, что в новой киноленте актриса играет добрую колдунью Долорес, которая посвящает свою жизнь детям.

Съемки стартовали в начале марта. Ожидается, что премьера фильма состоится уже в этом году. Кроме того, лента является продолжением картины Микеле Соави "Колдунья приходит ночью", вышедшей на экраны в 2018 году.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

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