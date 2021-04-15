Беллуччи появилась на публике в образе ведьмы. Фото
Папарацци запечатлели итальянскую актрису Монику Беллуччи во время съемок второй части фильма "Колдунья приходит ночью". Знаменитость появилась в образе ведьмы.
Кинозвезда была на съемочной площадке в Риме с седым париком, метлой и в конической шляпе. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Парик скрывал темные волосы Беллуччи, а грубая одежда отражала обстановку фильма 18 века. Отмечается, что в новой киноленте актриса играет добрую колдунью Долорес, которая посвящает свою жизнь детям.
Съемки стартовали в начале марта. Ожидается, что премьера фильма состоится уже в этом году. Кроме того, лента является продолжением картины Микеле Соави "Колдунья приходит ночью", вышедшей на экраны в 2018 году.
Коротко о знаменитости:
Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Моника Беллуччи разозлила поклонников своим фото в сети. На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина.
Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в сексуальном боди для известного ювелирного дома Cartier. Она восхитила фанатов эффектным образом.