Белла Хадід продає розкішний пентхаус за 6,5 млн доларів: як він виглядає

Юля Ухіна Люди 15:08, 22.03.2021 Оновлено: 15:30, 22.03.2021

Американська супермодель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, продає свій розкішний пентхаус за 6,5 млн доларів. Так, квартира розташована в шестиповерховому будинку в районі Сохо на Манхеттені (Нью-Йорк, США).

Загальна площа житла становить 238 квадратних метрів. У ньому є вітальня, кухня, обідня зона, дві спальні, дві ванні кімнати та офісне приміщення, пише Just Jared (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вітальня в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Розкішний пентхаус Белли Хадід
justjared.com
Кухня в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Обідня зона в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Спальна кімната в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Спальна кімната в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Ванна кімната в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Офісне приміщення в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com

Також у розкішній квартирі є винний льох і власна тераса на даху шестиповерхового будинку.

Розкішний пентхаус Белли Хадід
justjared.com
Тераса в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com
Тераса в пентхаусі Белли Хадід
justjared.com

Цікаво, що Хадід придбала квартиру в червні 2020 року за 6,1 млн доларів й зробила там дорогий ремонт. Вона провела в пентхаусі локдаун, а зараз зважилася продати його. Белла хоче виручити за нього 6,5 млн доларів.

Будинок, де жила Белла Хадід
justjared.com

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