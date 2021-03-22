Белла Хадід продає розкішний пентхаус за 6,5 млн доларів: як він виглядає
Американська супермодель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, продає свій розкішний пентхаус за 6,5 млн доларів. Так, квартира розташована в шестиповерховому будинку в районі Сохо на Манхеттені (Нью-Йорк, США).
Загальна площа житла становить 238 квадратних метрів. У ньому є вітальня, кухня, обідня зона, дві спальні, дві ванні кімнати та офісне приміщення, пише Just Jared (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Також у розкішній квартирі є винний льох і власна тераса на даху шестиповерхового будинку.
Цікаво, що Хадід придбала квартиру в червні 2020 року за 6,1 млн доларів й зробила там дорогий ремонт. Вона провела в пентхаусі локдаун, а зараз зважилася продати його. Белла хоче виручити за нього 6,5 млн доларів.
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