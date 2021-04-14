Українка розповіла, як їх обманом посадили в СІЗО Дубая і годували рисом із волоссям

Одна з учасниць скандальної фотосесії в Дубаї заявила, що всіх дівчат обманом відвезли в СІЗО, де тримали в найжахливіших умовах.

В ексклюзивному інтерв'ю "Апострофу" українка зізналася, що поліція приїхала не відразу, а тільки через півтора дня. Співробітники правоохоронних органів почали переконувати натурниць, що їх не посадять і хвилюватися їм не варто. Однак незабаром під'їхав поліцейський "бобик" і моделей забрали в СІЗО, як з'ясувалося потім.

"Ми були просто шоковані, не розуміли, що відбувається. У нас забрали паспорти, прикраси, сумки, завели в камеру, де лежав брудний матрац і два пледи. І там ми усвідомили, що нас посадили, – у всіх просто була істерика", – розповіла дівчина.

Через деякий час українок перевели в іншу камеру, де умови були трохи кращі. Також їм дозволили взяти нові матраци на складі.

"На сніданок о 4-й ранку принесли рис, в якому ми знаходили волосся, з якоюсь пекучо-гострою підливою і незрозумілою куркою. Ми не особливо хотіли це їсти, а хто хотів, доводилося їсти на підлозі й руками, тому що виделок і ложок нам не давали. Коли ми попросили, вони з нас просто посміялися", – описала натурниця умови, в яких вони перебували в СІЗО.

Натурниця про умови, які були в СІЗО Дубая.

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