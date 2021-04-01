Ані Лорак вкотре похвалилася нагородою в Росії. Фото

Українська виконавиця Ані Лорак стала "Співачкою року" за версією премії "Прорив року BEST 2021" від російського журналу MODA topical.

Знаменитість подякувала за підтримку та увагу до її творчості, а також зазначила, що їй дуже приємно отримувати такі нагороди. Відповідний пост Лорак опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, для виходу на публіку артистка обрала тотальний чорний лук. Вона одягла брючний костюм вільного крою, оздоблений паєтками – жакет на запах і штани палаццо.

Свій образ співачка завершила стильними аксесуарами – великими сережками у вигляді кілець.

Нагадаємо, раніше після відвідин окупованого Криму Лорак отримала хвилю критики від українців. Концерти артистки почали бойкотувати, а в ЗМІ висвітлювали ці події. Тому зірка прийняла рішення про переїзд до Росії, де досі гастролює і отримує премії.

Ані Лорак – це українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з піснею "Shady Lady".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак презентувала своє двогодинне шоу DIVA в кіно. Прем'єра фільму пройшла в одному з кінотеатрів Москви, куди артистка прийшла в компанії з російським співаком Філіпом Кіркоровим.