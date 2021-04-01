Ані Лорак вкотре похвалилася нагородою в Росії. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Ані Лорак вкотре похвалилася нагородою в Росії. Фото

Українська виконавиця Ані Лорак стала "Співачкою року" за версією премії "Прорив року BEST 2021" від російського журналу MODA topical.

Знаменитість подякувала за підтримку та увагу до її творчості, а також зазначила, що їй дуже приємно отримувати такі нагороди. Відповідний пост Лорак опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, для виходу на публіку артистка обрала тотальний чорний лук. Вона одягла брючний костюм вільного крою, оздоблений паєтками – жакет на запах і штани палаццо.

Ані Лорак стала "Співачкою року"

Свій образ співачка завершила стильними аксесуарами – великими сережками у вигляді кілець.

Для виходу на публіку артистка обрала тотальний чорний лук
Свій образ співачка завершила стильними аксесуарами

Нагадаємо, раніше після відвідин окупованого Криму Лорак отримала хвилю критики від українців. Концерти артистки почали бойкотувати, а в ЗМІ висвітлювали ці події. Тому зірка прийняла рішення про переїзд до Росії, де досі гастролює і отримує премії.

  • Ані Лорак – це українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з піснею "Shady Lady".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак презентувала своє двогодинне шоу DIVA в кіно. Прем'єра фільму пройшла в одному з кінотеатрів Москви, куди артистка прийшла в компанії з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

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