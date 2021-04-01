Ани Лорак похвасталась очередной наградой в России. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Ани Лорак похвасталась очередной наградой в России. Фото

Украинская исполнительница Ани Лорак стала "Певицей года" по версии премии "Прорыв года BEST 2021" от российского журнала MODA topical.

Знаменитость поблагодарила за поддержку и внимание к ее творчеству, а также отметила, что ей безумно приятно получать такие награды. Соответствующий пост Лорак опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, для выхода на публику артистка выбрала тотальный черный лук. Она надела брючный костюм свободного кроя, украшенный пайетками – жакет на запах и брюки палаццо.

Ани Лорак стала "Певицей года"

Свой образ певица завершила стильными аксессуарами – крупными серьгами в виде колец.

Для выхода на публику артистка выбрала тотальный черный лук
Свой образ певица завершила стильными аксессуарами

Напомним, ранее после посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

  • Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак презентовала свое двухчасовое шоу DIVA в кино. Премьера фильма прошла в одном из кинотеатров Москвы, куда артистка пришла в компании с российским певцом Филиппом Киркоровым.

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