Андре Тан зворушливо привітав Пугачову і згадав, як у 15 років створив для неї колекцію

Український дизайнер Андре Тан привітав російську співачку Аллу Пугачову з днем народження. На честь свята він згадав, як у 15-річному віці створив для примадонни колекцію й зустрівся з артисткою після її концерту в Києві.

На особистій сторінці в Instagram Тан презентував документальний фільм про себе, де розповів подробиці. За словами дизайнера, у нього завжди була мрія познайомиться з Пугачовою та попрацювати з нею. У студентські роки він назбирав грошей і відправився до Києва, де у співачки були гастролі. Він пробрався до неї за куліси й показав свої ескізи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я їй показую ескізи, кажу: "Ось, це для вас. Я намалював образи під різні кліпи та пісні". Показав всю свою колекцію. А вона мені сказала: "Ну, по-перше, моя дитино, тобі потрібно навчитися якісно малювати. По-друге, тобі потрібно знайти свій стиль. По-третє, навіщо я тобі потрібна?" – поділився він.

Тан додав, що після відмови Пугачової просив її, щоб вона хоча б познайомила його російським модельєром Валентином Юдашкіним, якому допомогла свого часу прославиться.

"Вона відповіла: "Всі знають, що будинок моди Юдашкіна знаходиться на проспекті Миру 5. Ось їдь до нього туди та показуй свої ось ці ескізи", – підсумував дизайнер.

Раніше OBOZREVATEL розповів про улюблених чоловіків Алли Пугачової та показав, як вона виглядала в молоді роки. Так, 15 квітня російській співачці виповнилося 72 роки.