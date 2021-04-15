Андре Тан трогательно поздравил Пугачеву и вспомнил, как в 15 лет создал для нее коллекцию

Украинский дизайнер Андре Тан поздравил российскую певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. В честь праздника он вспомнил, как в 15-летнем возрасте создал для примадонны коллекцию и встретился с артисткой после ее концерта в Киеве.

На личной странице в Instagram Тан презентовал документальный фильм о себе, где рассказал подробности. По словам дизайнера, у него всегда была мечта познакомится с Пугачевой и поработать с ней. В студенческие годы он насобирал денег и отправился в Киев, где у певицы были гастроли. Он пробрался к ней за кулисы и показал свои эскизы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я ей показываю эскизы, говорю: "Вот, это для вас. Я нарисовал образы под разные клипы и песни". Показал всю свою коллекцию. А она мне сказала: "Ну, во-первых, дитя мое, тебе нужно научиться качественно рисовать. Во-вторых, тебе нужно найти свой стиль. В третьих, зачем я тебе нужна?" – поделился он.

Тан добавил, что после отказа Пугачевой просил ее, чтобы она хотя бы познакомила его российским модельером Валентином Юдашкиным, которому помогла в свое время прославится.

"Она ответила: "Все знают, что дом моды Юдашкина находиться на проспекте Мира 5. Вот поезжай к нему туда и показывай свои вот эти эскизы", – подытожил дизайнер.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о любимых мужчинах Аллы Пугачевой и показал, как она выглядела в молодые годы. Так, 15 апреля российской певице исполнилось 72 года.