Alyona Alyona в халаті повторила образ відомого репера. Фото

Відома українська реперка Alyona Alyona поділилася з шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ американського співака Тревіса Скотта.

Артистка з'явилася перед фанатами в домашньому стилі. Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Alyona Alyona позувала на камеру в зеленому махровому халаті, сидячи на стільці в розслабленій позі. Крім того, реперка оголила плече і ногу, і до того ж тримала в руці мочалку.

Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами, зачіскою з кісок і капцями.

"Коли підіймаюсь кар’єрними сходами – я чую галас. Кожна моя підкорена вершина, кожна сходинка догори, кожна отримана нагорода – це завжди привід для галасу. Хтось щасливий від того, що українська музика гримить, розповсюджується чи винагороджується. Хтось намагається максимально спростувати чи принизити мене та мою творчість. Таким чином галас – невід’ємна частина мого життя та моєї творчості. Мені допомагає скидати отримані емоції з себе теплий душ перед сном", – підписала кадр Alyona Alyona.

Користувачі мережі підкреслили, що образ у української виконавиці вийшов набагато краще, ніж у Скотта, тому більшість засипали реперку компліментами.

"Альоно, у тебе халат крутіше", "Кайф!", "А якщо під халат одягнути червоний купальник вийде кавун! Дуже соковито!", "Кайфую від цієї вашої ідеї", – пишуть люди в коментарях.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відома реперка Alyona Alyona заявила, що мета її голих пародій – показати, наскільки багато в Україні подвійних стандартів. За словами артистки, це доводить навіть реакція жителів країни на її фотосесії: одні позитивно ставляться до них, інші ж критикують зірку.