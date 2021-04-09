Alyona Alyona пояснила, чому робить голі пародії. Відео

Відома реперка Alyona Alyona заявила, що мета її голих пародій – показати, наскільки багато в Україні подвійних стандартів. За словами артистки, це доводить навіть реакція жителів країни на її фотосесії: одні позитивно ставляться до них, інші ж критикують зірку.

Про це реперка повідомила в прямому ефірі "Сніданку з 1+1". Зокрема вона прокоментувала свою пікантну зйомку з українським прапором (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"По-перше, я не хотіла образити нічиї почуття. По-друге, ці люди живуть у своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України, і, наприклад, ніколи не були на Майдані... У кожному сувенірному магазині продаються труси й футболки з прапором України. Чим це не приниження? Для мене це подвійні стандарти", – заявила Alyona Alyona.

Також артистка додала, що повторила образ американської співачки й актриси Ліззо саме з прапором, тому що так само як і вона, переживає за свою країну. Реперка зазначила, що бере участь у багатьох соціальних ініціативах та займається благодійністю.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

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