Alyona Alyona пояснила, чому робить голі пародії. Відео
Відома реперка Alyona Alyona заявила, що мета її голих пародій – показати, наскільки багато в Україні подвійних стандартів. За словами артистки, це доводить навіть реакція жителів країни на її фотосесії: одні позитивно ставляться до них, інші ж критикують зірку.
Про це реперка повідомила в прямому ефірі "Сніданку з 1+1". Зокрема вона прокоментувала свою пікантну зйомку з українським прапором (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"По-перше, я не хотіла образити нічиї почуття. По-друге, ці люди живуть у своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України, і, наприклад, ніколи не були на Майдані... У кожному сувенірному магазині продаються труси й футболки з прапором України. Чим це не приниження? Для мене це подвійні стандарти", – заявила Alyona Alyona.
Також артистка додала, що повторила образ американської співачки й актриси Ліззо саме з прапором, тому що так само як і вона, переживає за свою країну. Реперка зазначила, що бере участь у багатьох соціальних ініціативах та займається благодійністю.
Коротко про знаменитість:
Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.
8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше оголена Alyona Alyona спародіювала образ Сайрус. Вона з'явилася в яскраво-блакитних джинсах і без бюстгальтера, а свої груди прикрила половинками грейпфрута.
Також реперка поділилася з користувачами мережі пікантним знімком, прикривши оголені груди місцевою газетою. Зірка порівняла себе зі співачкою Надією Дорофеєвої.
Alyona Alyona поділилася з шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ Бейонсе і з'явилася у відвертому вбранні. Реперка позувала в коротких чорних шортах, майці та босоніжках на підборах.