Адвокати – про затриману україку в Дубаї: зв'язок відсутній, зателефонувати неможливо
Юридична компанія "Міллер" з'ясувала, що заарештованих українок за голу фотосесію в Дубаї мають депортувати додому до понеділка, 12 квітня. Так, хлопець однієї з моделей звернувся за допомогою у фірму і як з'ясувалося, після затримання дівчині не дали можливість зателефонувати ні коханому, ні батькам.
Зараз у родичів відсутній зв'язок з моделлю. Відповідний пост юридична компанія опублікувала на сторінці в Facebook.
Як стало відомо, на прохання фірми консульству надати можливість родичам поспілкуватися з дівчиною було відмовлено. Підтвердженої інформації про стан, місцезнаходження та подальшу долю українок поки немає.
Зазначається, що також у консульстві не підтвердили інформацію про накладення на дівчат грошового стягнення і позбавлення волі.
У компанії додали, що зараз вони звернулися з проханням невідкладно надати можливість приватної телефонної розмови з їхньою клієнткою, і чекають на відповідь.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які було офіційно закріплено 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.
Пізніше стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію.
У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія).