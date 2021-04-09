Адвокати – про затриману україку в Дубаї: зв'язок відсутній, зателефонувати неможливо

Юридична компанія "Міллер" з'ясувала, що заарештованих українок за голу фотосесію в Дубаї мають депортувати додому до понеділка, 12 квітня. Так, хлопець однієї з моделей звернувся за допомогою у фірму і як з'ясувалося, після затримання дівчині не дали можливість зателефонувати ні коханому, ні батькам.

Зараз у родичів відсутній зв'язок з моделлю. Відповідний пост юридична компанія опублікувала на сторінці в Facebook.

Як стало відомо, на прохання фірми консульству надати можливість родичам поспілкуватися з дівчиною було відмовлено. Підтвердженої інформації про стан, місцезнаходження та подальшу долю українок поки немає.

Зазначається, що також у консульстві не підтвердили інформацію про накладення на дівчат грошового стягнення і позбавлення волі.

У компанії додали, що зараз вони звернулися з проханням невідкладно надати можливість приватної телефонної розмови з їхньою клієнткою, і чекають на відповідь.

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