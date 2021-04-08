8-річна Мілана Маханець порівняла себе з геніями Ван Гогом і Достоєвським

8-річна модель і блогерка Мілана Маханець, через яку в Україні розгорівся гучний скандал, відповіла на хейт в мережі після того, як стало відомо, що вона відстає в мовленнєвому розвитку. Дівчинка порівняла себе з Ван Гогом, Федором Достоєвським та іншими геніями, які "мали якісь відхилення".

Відповідний пост Мілана розмістила на особистій сторінці в Instagram. Вона також запитала у шанувальників, чи варто людей "заганяти в рамки стандартів", або ж вони потрібні світу такими, якими вони є.

"Вчені, проаналізувавши життя геніїв, створили цілий розділ психіатрії – патографія. Ось лише кілька імен з великого списку. Ван Гог вважав себе одержимим бісом. У Гофмана була манія переслідування і галюцинації. Врубель і Хармс лікувалися в психіатричних клініках, Достоєвський страждав на епілепсію, у Мандельштама був важкий невроз і спроби суїциду", – написала Маховець.

Мілана Маханець відповіла на хейт в мережі Instagram Мілани Маханець

Дівчинка також навела інші приклади: серйозними розладами психіки страждали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ніцше, Чюрльоніс, Гендель.

Для Пушкіна, як написала Маховец, характерна різка нестійкість психіки і яскраво виражена циклічність зміни настроїв. Саме це, як зазначила 8-річна блогерка, психіатр Чезаре Ломброзо вважав відмінною рисою геніїв.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти показували в мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі були обурені.

8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай Instagram Мілани Маханець

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