30-річна Ріта Ора похвалилася формами у відкритому купальнику. Фото

Ріта Ора – британська співачка, авторка пісень і акторка косоварского походження. У 2009 році з'явилася на "Бі-бі-сі" в шоу Eurovision: Your Country Needs You. Вона брала участь у відборі представника Великобританії на конкурсі пісні "Євробачення 2009".