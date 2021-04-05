30-летняя Рита Ора похвасталась формами в открытом купальнике. Фото

Британская певица, автор песен и актриса Рита Ора позировала на солнечном снимке в купальнике с ярким принтом.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на знаменитости был наряд, который подчеркнул пышные формы, а также аккуратная подвеска на шее и массивные серьги.

Исполнительница сделала селфи на улице: она появилась со взъерошенными волосами и легким макияжем.

Поклонники были в восторге от внешнего вида артистки, поэтому в комментариях оставляют для нее много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Какая красивая!" "Ты потрясающе выглядишь", "Солнечная и красивая" "Вау! Идеальные формы".

Коротко о знаменитости:

Рита Ора – британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения. В 2009 году появилась на "Би-би-си" в шоу Eurovision: Your Country Needs You. Она приняла участие в отборе представителя Великобритании на конкурсе песни "Евровидение 2009".

Через некоторое время звезда подписала контракт с лейблом Roc Nation. Певица стала популярной после выхода сингла "Hot Right Now", который занял первое место в хит-параде Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кортни Кардашьян в купальнике устроила фотосессию на снегу. Она позировала в открытом наряде, теплой длинной куртке и стильной обуви. А завершали образ огромный головной убор и аккуратная подвеска на шее.