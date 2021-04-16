20-річна дочка Єфремова стала Сергієм і заявила про гормональну терапію

Дочка російського актора і режисера Михайла Єфремова Анна-Марія оголосила, що тепер вона хлопець, якого звуть Сергій. Дівчина додала, що операції зі зміни статі робити не збирається, проте планує почати гормональну терапію.

Цим одкровенням вона поділилася в своєму особистому блозі в Instagram. Так, Анна-Марія написала так званий "пост-знайомство" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мене звуть Сергій Єфремов. Мій музичний і творчий псевдонім – Аем Тіллмарі. Я небінарна трансмаскулінна людина. Небінарний – той, який типу і не мужик, і не жінка. Ні, я не планую операції. Але планую гормональну терапію. Я не хочу "залишитися дівчинкою", – написала вона.

Нагадаємо, що раніше дочка Михайла Єфремова розповіла про складні стосунки в сім'ї. Після смертельної ДТП за участю Михайла Єфремова вона зазначила, що батько став для неї розчаруванням. Однак пізніше стало відомо, що Анна-Марія все ж підтримує спілкування з татом.

Анна-Марія назвалася Сергієм. instagram.com/sergey.aem

Анна-Марія написала пост-знайомство. instagram.com/sergey.aem

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасник американського "Холостяка" зробив камінг-аут після двох років стосунків. Колтон Андервуд заявив, що минулий рік був для нього переломним і дуже важливим, адже він почав замислюватися про те, ким є насправді.