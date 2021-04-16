20-летняя дочь Ефремова стала Сережей и заявила о гормональной терапии

Дочь российского актера и режиссера Михаила Ефремова Анна-Мария объявила, что теперь она парень, которого зовут Сергей. Девушка добавила, что операции по смене пола делать не собирается, однако планирует начать гормональную терапию.

Этим откровением она поделилась в своем личном блоге в Instagram. Так, Анна-Мария написала так называемый пост "пост-знакомство" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним – Аэм Тиллмари. Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный – тот, который типа и не мужик, и не женщина. Нет, я не планирую операции. Но планирую гормональную терапию. Я не хочу "остаться девочкой", – написала она.

Напомним, что ранее дочь Михаила Ефремова рассказала о сложных отношениях в семье. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова она отметила, что разочаровалась в отце. Однако позже стало известно, что Анна-Мария все же поддерживает общение с папой.

Анна-Мария назвалась Сережей. instagram.com/sergey.aem

Анна-Мария написала пост-знакомство. instagram.com/sergey.aem

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