16-річна дочка Полякової засвітила фігуру у відкритому купальнику. Фото
Старша дочка української співачки, телеведучої та актриси Олі Полякової позувала в ефектному чорному купальнику і стильних сонцезахисних окулярах.
Так, на своїй сторінці в Instagram Марія опублікувала відповідну фотографію. Вона з'явилася в красивому вбранні, яке вигідно підкреслило фігуру, зверху дівчина одягла білу сорочку, волосся кольору міді було зібране в тугий пучок (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Summer vibes.
Скучили за літом? А скільки градусів тепла у вас?", – підписала сонячний знімок 16-річна дівчина.
Відзначимо, що Маша Полякова активно веде свій блог в соціальних мережах, де детально розповідає підписникам про своє життя. Крім того, вона регулярно викладає свіжі знімки. Наприклад, раніше дівчина показала свій новий колір волосся, а також виклала фото, на якому позувала в обіймах хлопця на ім'я Влад.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Полякова у ванній показала домашній концерт. Знаменитість похвалилася, якими талантами володіє її молодша дочка Аліса. Вона влаштувала для мами персональний концерт з гітарою.
Дочка Полякової зізналася, чому плакала в свій день народження. За словами дівчини, причиною тому стали погані стосунки з хлопцем і зайнятість мами в цей день.