16-летняя дочь Поляковой засветила фигуру в открытом купальнике. Фото
Старшая дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой позировала в эффектном черном купальнике и стильных солнцезащитных очках.
Так, на своей странице в Instagram Мария опубликовала соответствующую фотографию. Она появилась в красивом наряде, который выгодно подчеркнул фигуру, сверху девушка надела белую рубашку, волосы цвета меди были собраны в тугой пучок (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Summer vibes.
Соскучились по лету ? А сколько градусов тепла у вас?", – подписала солнечный снимок 16-летняя девушка.
Отметим, что Маша Полякова активно ведет свой блог в социальных сетях, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает свежие снимки. К примеру, ранее девушка показала свой новый цвет волос, а также выложила фото, на котором позировала в объятиях парня по имени Влад.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полякова в ванной показала домашний концерт. Знаменитость похвасталась, какими талантами обладает ее младшая дочь Алиса. Она устроила для мамы персональный концерт с гитарой.
Дочь Поляковой призналась, почему плакала в свой день рождения. По словам девушки, причиной тому стали плохие отношения с парнем и занятость мамы в этот день.