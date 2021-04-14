10 звичок у побуті, які доведуть партнера до гарячки. Фото

Іноді доводиться миритися із побутовими проколами близьких людей, які часом доводять до гарячки. Користувачі мережі Reddit часто діляться звичками рідних, партнерів і друзів, які виводять не на жарт.

Всі вони кожного разу повторюють ці жахливі витівки. OBOZREVATEL зібрав кумедні фото, які демонструють найнесподіваніші побутові звички.

Дівчина необережно використовує кабель, тому купляє кілька зарядних пристроїв на рік.

Зарядний пристрій не прожив навіть місяць. Reddit/god_eater_101

Дружина викинула коробку.

Як моя дружина викидає коробки в смітник. Reddit/nowandlater

Син вирізав шматок курки, яку готували до святкового столу.

Син хотів з'їсти трішки курки. Reddit/theredorthegreen

Дружина ніколи не шукає легких шляхів, щоб відкрити пакунок.

Дружина постійно так відкриває упаковки. Reddit/theDaninDanger

Чоловік не витримав і викинув скотч у смітник.

Клейка стрічка відправилася у смітник. Reddit/SpacemanSpiff958

Тканина одягу постійно потрапляє в замок блискавки.

Тканина застрягла всередині блискавки. Reddit/zkay

Хлопець кожного ранку проливає воду на стіл і потім не прибирає після себе.

Це найскладніше завдання в житті – не розлити зі склянки. Reddit/Happy_quack

Найпоширеніша проблема у вбиральнях.

Це повторюється кожного дня. Reddit/Kappn

Іноді ключі в кишені або в сумці заплутуються більше навушників.

Ключі кожного разу залазять у брелок в кишені. Reddit/nakidsnek

Дівчина позичила другу навушники і потім викинула їх у смітник.

Друг попросив позичити навушники. Reddit/PugsNotDrugs2017

Раніше OBOZREVATEL писав про: