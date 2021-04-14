10 привычек в быту, которые доведут партнера до горячки. Фото
Иногда приходится мириться с бытовыми проколами близких людей, которые порой доводят до горячки. Пользователи сети Reddit часто делятся раздражительными привычками родных, партнеров и друзей, которые просто выводят.
OBOZREVATEL собрал забавные фото, которые демонстрируют самые неожиданные бытовые привычки.
Девушка неосторожно обращается с проводом, поэтому покупает несколько зарядных устройств в год.
Жена выбросила коробку.
Сын вырезал кусок курицы, которую готовили к праздничному столу.
Жена никогда не ищет легких путей, чтобы открыть пакет.
Мужчина не выдержал и выбросил скотч в мусорник.
Ткань одежды постоянно попадает в замок молнии.
Парень каждое утро проливает воду на стол и потом не убирает после себя.
Самая распространенная проблема в уборных.
Иногда ключи в кармане или в сумке запутываются больше проводных наушников.
Девушка дала другу наушники на пару дней и после этого выбросила их на помойку.
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