10 привычек в быту, которые доведут партнера до горячки. Фото

Иногда приходится мириться с бытовыми проколами близких людей, которые порой доводят до горячки. Пользователи сети Reddit часто делятся раздражительными привычками родных, партнеров и друзей, которые просто выводят.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, которые демонстрируют самые неожиданные бытовые привычки.

Девушка неосторожно обращается с проводом, поэтому покупает несколько зарядных устройств в год.

Зарядное устройство не прожило даже месяца. Reddit/god_eater_101

Жена выбросила коробку.

Как моя жена выбрасывает коробки в помойку. Reddit/nowandlater

Сын вырезал кусок курицы, которую готовили к праздничному столу.

Сын хотел съесть немного курицы. Reddit/theredorthegreen

Жена никогда не ищет легких путей, чтобы открыть пакет.

Жена постоянно так открывает упаковки. Reddit/theDaninDanger

Мужчина не выдержал и выбросил скотч в мусорник.

Клейкая лента отправилась на помойку. Reddit/SpacemanSpiff958

Ткань одежды постоянно попадает в замок молнии.

Ткань застряла внутри молнии. Reddit/zkay

Парень каждое утро проливает воду на стол и потом не убирает после себя.

Это самое сложное задание в жизни – не разлить воду из стакана. Reddit/Happy_quack

Самая распространенная проблема в уборных.

Это повторяется каждый день. Reddit/Kappn

Иногда ключи в кармане или в сумке запутываются больше проводных наушников.

Ключи каждый раз залезают в брелок в кармане. Reddit/nakidsnek

Девушка дала другу наушники на пару дней и после этого выбросила их на помойку.

Друг попросил одолжить наушники. Reddit/PugsNotDrugs2017

Ранее OBOZREVATEL писал о: