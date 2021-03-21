10 найуспішніших і відомих людей із синдромом Дауна

21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Цей день вибраний не дарма, оскільки у таких людей не дві, а три 21-і хромосоми.

Однак навіть така непроста хвороба, як синдром Дауна – не вирок. Існують ті, хто переступив і не підкорився цьому недугу – довели всьому світу, що вони такі самі люди, як і всі.

OBOZREVATEL зібрав 10 цікавих особистостей із синдромом Дауна, які досягли успіху і стали відомими людьми по всьому світу.

1. Паскаль Дюкенн

Хлопець із Бельгії відомий всьому світу як актор театру і кіно. Так, він знімався у фільмах "День восьмий", "Пан Ніхто" (в ролі двійника героя Джареда Лето) і "Тото-герой".

Крім цього, актору давали нагороду за найкращу чоловічу роль на Канському кінофестивалі, і він став командором ордена Корони (по суті – лицарем). Такої честі його удостоїв король Бельгії.

2. Меделін Стюарт

Австралійська відома модель із синдромом Дауна стала популярна 2015 року, коли дебютувала на модному подіумі.

Дівчині активно пропонують рекламувати одяг, косметику і сумки. Крім цього, вона також бере участь у модних показах і фотосесіях для журналів.

3. Джеймі Брюер

Американська акторка із синдромом Дауна стала відомою завдяки своїй грі в популярному серіалі "Американська історія жахів".

Також вона пробувала себе як модель: 2015 року дівчина взяла участь на тижні високої моди в Нью-Йорку і пройшлася подіумом у вбранні від дизайнерки Керрі Гаммер.

4. Пабло Пінеда

Відомий іспанський актор став першим жителем Європи із синдромом Дауна, який отримав університетську освіту.

Багато його знають як актора, який зіграв у фільмі "Я теж". 2009 року він отримав нагороду "Срібну мушлю" на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні за головну чоловічу роль.

5. Мелані Сегард

Дівчина із синдромом Дауна стала популярною завдяки своїй цілі: вона мріяла стати ведучою прогнозу погоди на телебаченні. У Facebook вона розгорнула кампанію і просила власників телеканалів дати їй можливість з'явитися на екрані.

Пізніше Мелані надійшли пропозиції від двох національних каналів. Так, дівчина вже дебютувала на France 2. А незабаром вийдуть інші передачі за участю Мелані.

6. Тім Гарріс

Хлопець зі штату Нью-Мексико став відомим завдяки закладу Tim's Place, який називають "найдружелюбнішим рестораном у світі".

Девіз його закладу: "Сніданки! Ланчі! Обійми!". З 2010 року Гарріс встиг особисто обійняти понад 60 тисяч осіб. "Обійми Тіма" входять у меню, вони вважаються "фірмовим блюдом" ресторатора і до того ж безкоштовні.

7. Карен Гаффні

Дівчина стала першою людиною із синдром Дауна, яка змогла переплисти Ла-Манш, попри паралізовану ногу. Також за плечима відомої спортсменки кілька рекордів: вона стала золотою медалісткою Паралімпійських ігор.

Крім того, вона також стала доктором Університету Портленда. Карен займається благодійністю, керує організацією, яка допомагає в адаптації дітей з обмеженими можливостями, зокрема із синдромом Дауна.

8. Рональд Дженкінс

Чоловік відомий у всьому світі як успішний композитор і музикант. З 2003 року під псевдонімом "Big Cheez" він почав публікувати свої композиції в мережу. Нині він є зіркою YouTube.

9. Паула Саж

Дівчина із Шотландії стала відома в усьому світі завдяки британському фільму "Після життя". Паула зіграла роль у кінострічці і отримала премію BAFTA в категорії "Найкращий дебют у кіно".

Також дівчина перебуває в двох міжнародних фондах, які надають юридичну підтримку.

10. Реймонд Ху

Чоловік став відомим завдяки своїм творчим здібностями. Використовуючи китайську методику, він малює тушшю і аквареллю на рисовому папері. Картини Реймонда дуже популярні – їх навіть продають на різних аукціонах.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українка із синдромом Дауна перемогла в престижному конкурсі краси. Вона стала першою дитиною, хто представляв Україну в в міжнародному дитячому конкурсі краси Interbriliant World Spring із синдромом Дауна.