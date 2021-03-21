10 успешных и известных людей с синдромом Дауна

21 марта во всем мире отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Этот день выбран не зря, поскольку у таких людей не две, а три 21-е хромосомы.

Однако даже такая непростая болезнь как синдром Дауна не приговор. Существуют те, кто переступил и не покорился этому недугу – доказали всему миру, что они такие же люди, как и все.

OBOZREVATEL собрал 10 интересных личностей с синдромом Дауна, которые добились успеха и стали известными людьми по всему миру.

1. Паскаль Дюкенн

Парень из Бельгии известный всему миру как актер театра и кино. Так, он снимался в фильмах "День восьмой", "Господин Никто" (в роли двойника героя Джареда Лето) и "Тото-герой".

Помимо этого, актеру давали награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале, и он стал командором ордена Короны (по сути — рыцарем). Такой чести его удостоил король Бельгии.

2. Мэделин Стюарт

Австралийская известная модель с синдромом Дауна стала популярна в 2015 году, когда дебютировала на модном подиуме.

Девушке активно предлагают рекламировать одежду, косметику и сумки. Помимо этого, она также принимает участие в модных показах и фотосъемках для журналов.

3. Джейми Брюэр

Американская актриса с синдромом Дауна стала известной благодаря своей игре в популярном сериале "Американская история ужасов".

Также она пробовала себя в качестве модели: в 2015 году девушка приняла участие на неделе высокой моды в Нью-Йорке и прошлась по подиуму в наряде от дизайнера Кэрри Хаммер.

4. Пабло Пинеда

Известный испанский актер стал первым жителем Европы с синдромом Дауна, получивший университетское образование.

Многие его знают как актера, который сыграл в фильме "Я тоже". В 2009 году он получил награду "Серебряную раковину" на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за главную мужскую роль.

5. Мелани Сегард

Девушка с синдромом Дауна стала популярной благодаря своей цели: она мечтала стать ведущей прогноза погоды на телевидении. Она в Facebook развернула кампанию и просила владельцев телеканалов дать ей возможность появиться на экране.

Позже Мелани поступили предложения от двух национальных каналов. Так, девушка уже дебютировала на France 2. А в скором времени выйдут другие передачи с участием Мелани.

6. Тим Харрис

Парень из штата Нью-Мексико стал известным благодаря заведению Tim’s Place, который называют "самым дружелюбным рестораном в мире".

Девиз его заведения: "Завтраки! Ланчи! Объятия!". С 2010 года Харрис успел лично обнять более 60 тысяч человек. "Объятия Тима" включены в меню, они считаются "фирменным блюдом" ресторатора и, к тому же, бесплатны.

7. Карен Гаффни

Девушка стала первым человеком с синдром Дауна, которая смогла переплыть Ла-Манш, несмотря на парализованную ногу. Также за плечами известной спортсменки несколько рекордов: она стала золотой медалисткой Паралимпийских игр.

Кроме того, она также стала доктором Университета Портленда. Карен занимается благотворительностью, руководит организацией, которая помогает в адаптации детей с ограниченными возможностями, в том числе с синдромом Дауна.

8. Рональд Дженкинс

Мужчина известный во всем мире как успешный композитор и музыкант. С 2003 года под псевдонимом "Big Cheez" он начал публиковать свои композиции в сеть. На данный момент он является звездой YouTube.

9. Паула Саж

Девушка из Шотландии стала известна во всем мире благодаря британскому фильме "После жизни". Паула сыграла роль в киноленте и получила премию BAFTA в категории "Лучший дебют в кино",

Также девушка состоит в двух международных фондах, которые оказывают юридическую поддержку.

10. Реймонд Ху

Мужчина стал известным благодаря своим творческим способностями. Используя китайскую методику, он рисует тушью и акварелью на рисовой бумаге. Картины Реймонда пользуются большим спросом – их даже продают на различных аукционах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинка с синдромом Дауна победила в престижном конкурсе красоты. Она стала первым ребенком, кто представлял Украину в в международном детском конкурсе красоты Interbriliant World Spring с синдромом Дауна.