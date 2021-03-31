Мережу спантеличило фото з ящіркою, яка показала ідеальне маскування

У мережі опублікували фотографію ящірки, яка майстерно причаїлася в саду. Користувачів спантеличив знімок, адже відшукати рептилію виявилося не так просто.

Автором кадру є Англія Б. Рамірес з Шарлотти, Північна Кароліна, яка зловила унікальний момент абсолютно випадково, пише видання The Sun (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хотіла підняти банку і, коли моя рука була вже близька до неї, помітила ящірку. Вона вразила мене, тому що майже зливалася із зеленим листям. Я відвела руку і вирішила, що банка почекає. Замість цього я дістала телефон, щоб зробити знімок", – поділилася своїми враженнями фотограф.

Люди в коментарях пишуть, що їм знадобилася чимала кількість часу, щоб відшукати ящірку. А комусь зробити це так і не вдалося. Ось що вони пишуть:

"Мені довелося довго дивитися на фото, перш ніж я побачив її", "Просто дивовижний камуфляж", "Я вражений, тому що це приклад ідеального маскування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу спантеличив знімок зі змією, яку неможливо знайти. Користувачам не дає спокою загадкове фото високої трави, в якій необхідно знайти тварину. Автором випадкового кадру є житель Австралії. Він зробив знімок під час своєї прогулянки, але спочатку і сам не зрозумів, що там є щось крім зеленого поля.