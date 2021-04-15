Малюк зі сміхом спародіював собаку і став зіркою мережі. Відео

25-річна Еллісон Вікс зняла на камеру свого однорічного сина Райлі, який пародіював їхнього домашнього вихованця – собаку боксерської породи на кличку Белла.

Ролик було знято в Хантсвіллі, штат Алабама, повідомляє Dailу Mail (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На цих кумедних кадрах можна побачити щасливого малюка, який вищить від захоплення, спостерігаючи, як Белла бігає по колу, намагаючись вкусити власний хвіст.

Потім Райлі вирішив показати майстер-клас своєму чотирилапому друга і почав кружляти, скоса поглядаючи на реакцію собаки. Після декількох поворотів у малюка запаморочилося в голові, і він незграбно впав на сідниці.

Райлі виявився упертою дитиною, тому незважаючи на падіння, він вставав і продовжував кружляти знову і знову, поки не впав на диван.

Молода мама з подивом спостерігала за цією сценою протягом пів хвилини, зазначивши, що у віці одного року дитині зазвичай дуже складно виконувати такі складні маневри.

Дитина показала собаці Беллі, як потрібно ганятися за своїм хвостом Скриншот із відео

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