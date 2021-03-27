Левеня розчулило мережу великим животом після ситного обіду. Фото

Дитинча лева наївся до такої міри, що здавалося, він міг лопнути. На опублікованих знімках в мережі можна побачити, як він відкинувся з повним животом.

Фотографії надав 43-річний турецький фотограф Бурак Догансоял, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Левеня за бенкетом застали туристи в Масаї Мара, всесвітньо відомому національному заповіднику дикої природи в Кенії.

На цих кадрах можна побачити, до якої міри роздуло хиже дитинча після того, як він разом зі своїми двома братами (або сестрами) пообідав зеброю. Маленьких левенят сфотографували, коли вони розслаблялися після обіду.

Попри те, що вони були ситі досхочу рясним обідом, перш ніж відкинутися позасмагати на термітнику, левенята все ж змогли ще деякий час пограти один з одним в ігри.

"Якщо є що-небудь симпатичніше левеняти, то це дитинча з повним черевом", – підписав свої знімки Бурак Догансоял.

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