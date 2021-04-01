Кіт заграв на піаніно і став зіркою мережі. Відео

У мережі з'явився кумедний ролик із котом у головній ролі, який "навчився" грати на піаніно. Його власниця відобразила цей момент і домашній улюбленець став зіркою інтернету.

Так, жінка під ніком Beeone94 опублікувала відео на платформі Reddit. Усього за кілька днів воно зібрало тисячі лайків і більше ніж 500 коментарів (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Уявіть, що вперше ви це почули посеред ночі", – підписала смішний ролик авторка.

Вона зізналася, що спочатку була шокована такою поведінкою тварини, але потім почала знаходити в цьому свої плюси. Зараз же і зовсім насолоджується несподіваним "талантом" кота.

Користувачі теж оцінили унікальні здібності улюбленця. Ось що вони пишуть із цього приводу:

"У цього кота набагато більше талантів, ніж у мене будь-коли було", "Кішка грає краще за мене, ха-ха","Розумний кіт! Кішки найкращі!", "Всі хочуть бути кішками...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кіт незвичайного забарвлення став зіркою інтернету. Мешканка США на ім'я Кеті Дуда забрала до себе додому двох кошенят із притулку. В одного з них, як з'ясувалося потім, є велика темна пляма у формі серця.