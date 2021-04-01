Кот заиграл на пианино и стал звездой сети. Видео

В сети появился забавный ролик с котом в главной роли, который "научился" играть на пианино. Его хозяйка запечатлела этот момент и домашний питомец стал звездой интернета.

Так, женщина под ником Beeone94 опубликовала видео на платформе Reddit. Всего за несколько дней оно собрало тысячи лайков и более 500 комментариев (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Представьте, что впервые вы это услышали посреди ночи", – подписала смешной ролик автор.

Она призналась, что изначально была шокирована таким поведением животного, но затем начала находить в этом свои плюсы. Сейчас же и вовсе наслаждается неожиданно открывшимся "талантом" кота.

Пользователи тоже оценили уникальную способность питомца. Вот что они пишут по этому поводу:

"У этого кота намного больше талантов, чем у меня когда-либо было", "Кошка играет лучше меня, ха-ха", "Умный кот! Кошки самые лучшие!", "Все хотят быть кошками…".

Как сообщал OBOZREVATEL, кот необычного окраса стал звездой интернета. Жительница США по имени Кэти Дуда забрала к себе домой двух котят из приюта. У одного из них, как выяснилось потом, есть большое темное пятно в форме сердца.