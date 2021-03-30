Смешные фото диких животных, которых застали врасплох

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2 минуты
3,4 т.
Танцующий гусь, милая белочка и другие животные позируют на камеру

Фотографам иногда удается поймать увлекательные кадры из жизни диких зверей. Чтобы сделать удачное фото, репортерам приходится часами наблюдать за животными.

OBOZREVATEL собрал самые неожиданные позирования животных в природе – их явно застали врасплох.

Медведь захотел охладиться.

Медведь плюхнулся в бассейн.

Белка предложила фотографу кусочек своего обеда.

Белка захотела поделиться с фотографом.

Птицы ссорятся в полете за кусочек ореха.

Птицы не поделили орехи.

Овцы прилегли отдохнуть на дороге.

Овечки греются на солнышке.

Белочка пытается поймать орешек.

Белочка в полете за орешком.

Стадо овец перекрыло дорогу.

Нашествие овец на дороге.

Медведь нашел хорошее место для рыбалки.

Медведь на охоте

Дельфин удивил посетителей набережной.

Отдыхающие не ожидали увидеть дельфина.

Пингвины в поисках нового дома.

Семейство птиц на прогулке

Милое позирование белочки попало в объектив фотографа.

Белочка выгрызла сердце из яблока.

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