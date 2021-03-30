Смешные фото диких животных, которых застали врасплох

Фотографам иногда удается поймать увлекательные кадры из жизни диких зверей. Чтобы сделать удачное фото, репортерам приходится часами наблюдать за животными.

OBOZREVATEL собрал самые неожиданные позирования животных в природе – их явно застали врасплох.

Медведь захотел охладиться.

Белка предложила фотографу кусочек своего обеда.

Птицы ссорятся в полете за кусочек ореха.

Овцы прилегли отдохнуть на дороге.

Белочка пытается поймать орешек.

Стадо овец перекрыло дорогу.

Медведь нашел хорошее место для рыбалки.

Дельфин удивил посетителей набережной.

Пингвины в поисках нового дома.

Милое позирование белочки попало в объектив фотографа.

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