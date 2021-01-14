"Квартал 95" покаже серіал, як пару закрили на карантині

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Афіша
1,1 т.
Серіал '100 тисяч хвилин разом'

Студія "Квартал 95" анонсувала новий серіал "100 тисяч хвилин разом".

Це 16-серійна лірична комедія про подружжя, яке після семи років шлюбу опинилося на 69 днів замкнутим на карантині у власному будинку, повідомила пресслужба студії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він – успішний пілот, вона – впевнена у собі фітнес-тренерка. Чи зможуть ці два лідери пройти всі випробування самоізоляцією, якої зазнали в реальному житті мільйони людей по всьому світу?" – йдеться в анонсі.

Зазначено, що прем'єра серіалу відбудеться скоро на телеканалі "1+1". Точна дата поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Квартал 95" потролив Зеленського на Новий рік і показав Зіброва в ролі наступного президента.

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