"Квартал 95" покаже серіал, як пару закрили на карантині

Студія "Квартал 95" анонсувала новий серіал "100 тисяч хвилин разом".

Це 16-серійна лірична комедія про подружжя, яке після семи років шлюбу опинилося на 69 днів замкнутим на карантині у власному будинку, повідомила пресслужба студії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він – успішний пілот, вона – впевнена у собі фітнес-тренерка. Чи зможуть ці два лідери пройти всі випробування самоізоляцією, якої зазнали в реальному житті мільйони людей по всьому світу?" – йдеться в анонсі.

Зазначено, що прем'єра серіалу відбудеться скоро на телеканалі "1+1". Точна дата поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Квартал 95" потролив Зеленського на Новий рік і показав Зіброва в ролі наступного президента.