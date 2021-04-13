15 курйозних фото, на яких тварини намагалися побороти меблі, але програли

Іноді домашні улюбленці витворяють захоплюючі і дуже смішні речі, саме за це ми їх любимо. У більшості чотирилапих особливе ставлення до меблів, адже вони й гадки не мають, як вони функціонують.

Одні лягають догори дригом, а інші залазять всередину диванів, спокійно відпочиваючи там, поки господарі шукають їх по всій квартирі. OBOZREVATEL зібрав курйозні фейли тварин, які використовували меблі не за призначенням.

Здається, цьому котику досить зручно перебувати в такому положенні.

Кіт застяг в дивані. Reddit/DiepSleep

Кіт облаштував собі комфортабельне крісто в дивані.

Кіт відпочиває між подушками catfoto.com

Пес вирішив носити стілець з собою, щоб він міг відпочити деінде.

Пес застряг у стільці. Flickr.com/BaboMike

Коти, якщо не дряпають меблі, то що-небудь від неї відривають. Ці двоє влаштували комфортабельні апартаменти, розібравши конструкцію ліжка.

Коти проводять час з комфортом willingnesstogrow.com

Пес вирішив допомогти розкласти посуд.

Пес застряг у посудомийній машині. sucedioenpolonia.com

Пес жалісливим поглядом просить визволити його.

Пес застряг між подушками дивану Instagram/evelynnpaulaa

Кіт знайшов атракціон.

Кіт повис на жалюзі Reddit/darthnut

Пес відпочиває після довготривалої прогулянки.

Пес релаксує на дивані. Reddit/4YRQ3Tk

Пес втомився не на жарт і навіть не зміг дійти до ліжка.

Пес виснажений після прогулянки Reddit/two2tone22

Пес вирішив випробувати новий стілець, але він не зовсім розібрався з інструкцією. Стілець виконує функцію підтримки тіла, отже, пес все зробив правильно.

Пес випробовує новий стілець Isabel Clownsnack

Як тільки коти потрапляють всередину шафи, то можна забути про вихованця на кілька годин. Він захоплююче проведе час, розбираючи ваші речі.

Кіт застряг поміж вішаків Reddit/FromAYearAgo

Одне з найулюбленіших занять у котів – пізнання невідомого. А що може бути більш невідомим, ніж нутрощі дивана?

Кіт провалився в диван Twitter/Alisa Stephens

Пес приліг на стільцях, щоб відпочити.

Пес заснув на стільцях Reddit/FromAYearAgo

Мопс провалився між диваном і гавкав про допомогу.

Пес провалився в диван Imgur/XYRhSaa

Хазяїн годину шукав улюбленця.

Пес заховався від господаря Reddit/TheDhan

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