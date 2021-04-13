15 курьезных фото, на которых животные пытались побороть мебель, но проиграли

Иногда домашние любимцы вытворяют захватывающие и очень смешные вещи, но именно за это мы их любим. У большинства четвероногих особое отношение к мебели, ведь они понятия не имеют, как она функционирует.

Одни ложатся вниз головой, а другие залезают внутрь диванов, спокойно отдыхая там, пока хозяева ищут их по всей квартире. OBOZREVATEL собрал курьезные фейлы животных, которые использовали мебель не по назначению.

Кажется, этому котику достаточно удобно находиться в таком положении.

Кот застяг в диване. Reddit/DiepSleep

Кот устроил себе комфортабельное кресло в диване.

Кот отдыхает между подушками catfoto.com

Пес решил носить стул с собой, чтобы отдыхать в любом месте.

Пес застрял в стуле. Flickr.com/BaboMike

Коты, если не царапают мебель, то что-нибудь от нее отрывают. Эти двое устроили комфортабельные апартаменты, разобрав конструкцию кровати.

Коты проводят время с комфортом willingnesstogrow.com

Пес решил помочь разложить посуду.

Пес застрял в посудомоечной машине. sucedioenpolonia.com

Пес сострадательным взглядом просит освободить его.

Пес застрял между подушками дивана Instagram/evelynnpaulaa

Кот нашел аттракцион.

Кот повис на жалюзи Reddit/darthnut

Пес отдыхает после длительной прогулки.

Пес релаксирует на диване. Reddit/4YRQ3Tk

Пес устал не на шутку и даже не смог дойти до кровати.

Пес устал после прогулки Reddit/two2tone22

Пес решил испытать новый стул, но он не совсем разобрался с инструкцией. Стул выполняет функцию поддержки тела, следовательно, пес все сделал правильно.

Пес тестирует новый стул Isabel Clownsnack

Как только коты попадают внутрь шкафа – можно забыть о питомце на несколько часов. Он увлекательно проведет время, разбирая ваши вещи.

Кот застрял между вешалок Reddit/FromAYearAgo

Одно из самых любимых занятий у котов – познание неизвестного. А что может быть более неизвестным, чем внутренность дивана?

Кот провалился в диван Twitter/Alisa Stephens

Пес прилег на стульях, чтобы отдохнуть.

Пес уснул на стульях Reddit/FromAYearAgo

Мопс провалился между диваном и лаял о помощи.

Пес провалился в диван Imgur/XYRhSaa

Хозяин час искал любимца.

Пес спрятался от хозяина Reddit/TheDhan

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