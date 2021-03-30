15 котов, феноменально похожих на наших бабушек. Фото

Между котами и бабушками, оказывается, есть много общего. На портале Reddit в сообществе Babushkats пользователи переодевают своих пушистых четвероногих в женщин преклонного возраста.

Коты в экстравагантном образе выглядят очень забавно. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото домашних любимцев в платочках.

Кошке одели вышиванку на праздник и она стала звездой соцсетей.

Кошка хотела быть похожей на матрешку.

Кошка похожа на милую бабушку, которая хочет насыпать внучатам борща или угостить блинами.

Стильному и гордому коту одели экстравагантный платок.

Котенок притворился бабушкой в салатовом платке.

Деревенские бабушки энергичные, как котики.

Этот красавец надел экстравагантный образ в стиле бабушки.

Милое фото уставшего котика, закутавшегося в одеяло.

Кошки-сфинксы в вязаных платочках устроили дружеские посиделки.

Хозяева кошек часто одевают их в смешные наряды и выкладывают в сеть.

Подружки-кошки надели яркие платки.

Очень стильная кошечка-сфинкс в ярком образе с платком.

Когда кот вылезает из-под одеяла, становится похож на бабушку.

Уставший кот в платочке похож на бабушку после выполнения всех домашних дел.

Кот позирует для винтажной фотосессии.

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