15 котов, феноменально похожих на наших бабушек. Фото
Между котами и бабушками, оказывается, есть много общего. На портале Reddit в сообществе Babushkats пользователи переодевают своих пушистых четвероногих в женщин преклонного возраста.
Коты в экстравагантном образе выглядят очень забавно. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото домашних любимцев в платочках.
Кошке одели вышиванку на праздник и она стала звездой соцсетей.
Кошка хотела быть похожей на матрешку.
Кошка похожа на милую бабушку, которая хочет насыпать внучатам борща или угостить блинами.
Стильному и гордому коту одели экстравагантный платок.
Котенок притворился бабушкой в салатовом платке.
Деревенские бабушки энергичные, как котики.
Этот красавец надел экстравагантный образ в стиле бабушки.
Милое фото уставшего котика, закутавшегося в одеяло.
Кошки-сфинксы в вязаных платочках устроили дружеские посиделки.
Хозяева кошек часто одевают их в смешные наряды и выкладывают в сеть.
Подружки-кошки надели яркие платки.
Очень стильная кошечка-сфинкс в ярком образе с платком.
Когда кот вылезает из-под одеяла, становится похож на бабушку.
Уставший кот в платочке похож на бабушку после выполнения всех домашних дел.
Кот позирует для винтажной фотосессии.
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