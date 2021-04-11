У Росії вчителька вийшла на вулицю з плакатом проти війни на Донбасі. Фото

У місті Пскові в Росії педагог Ірина Мілютіна вийшла на площу в центрі міста з плакатом "Нет войне, Россия и Украина не враги".

Про це повідомляє "Сервер.Реаліі". Вона заявила що вийшла на пікет, тому що вважає неприпустимими дії російської влади щодо братнього народу.

"Багато зараз запитують, чи буде війна. Але вона вже є. До неї всі звикли і ігнорують її присутність. У кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих в конфлікт на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Ублюдська, шкутильгаюча на обидві ноги зовнішня політика Росії призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов'язаний негайно припинити цю ганьбу", – сказала Мілютіна.

Повідомляється, що один з перехожих зааплодував активістці, а хтось навпаки сказав що Україна і Росія вороги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як сказав віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, широкомасштабної агресії Росії проти України не буде. Існують мінімальні ризики, але напрямок військ до українського кордону – це лише демонстрація сили без наміру застосування.