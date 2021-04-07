У радника Путіна, який заперечував великі доходи, знайшли елітну віллу на Карибах. Фото

У радника президента РФ Володимира Путіна Валентина Юмашева і його дружини Тетяни знайшли елітну віллу за 15 млн євро на острові Сен-Бартельмі в Карибському морі.

Про це повідомляється в розслідуванні "Новой газеты". Журналісти підкреслили, що подружжя не раз публічно заявляло, нібито в них немає й ніколи не було великих грошей і зарубіжної нерухомості.

Про те, що Юмашев – радник глави держави-агресора на громадських засадах, стало відомо тільки в 2018 році, хоча він виконував свої обов'язки вже 18 років.

У 2020-му, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеві стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартельмі, в окрузі Анс-де-Кая. Ця фірма створена "для придбання об'єктів нерухомості".

Крім того, радник Путіна як представник компанії CDA оформив у нотаріуса документи на покупку будинку на острові площею 2,5 тис. квадратних метрів за 15 млн євро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому ще два терміни займати посаду глави держави.