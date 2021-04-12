У Москві на Красній площі влаштували акцію з прапором "ДНР". Фото

У понеділок, 12 квітня, у столиці Росії Москві відбулася акція на честь 60-ї річниці першого польоту людини в космос. На заході зібралися представники ліво-патріотичних сил, а також було помічено прапор терористів "ДНР".

Відповідні фотографії опублікували на сайті "Лівого фронту". Повідомляється, що на Красній площі зібралися близько тисячі осіб, серед яких були прихильники КПРФ, Лівого Фронту, комсомолу, Союзу офіцерів, руху "Надія Росії" та "Діти війни".

Прапор "ДНР" у Москві. Telegram-канал "Inside Donetsk"

Учасники акції поклали квіти біля Кремлівської стіни до могили Юрія Гагаріна. Зазначається, що на місці події чергувала поліція, однак правоохоронці не заважали присутнім.

Серед "лівих" прапорів помітили прапор "ДНР". Лівий фронт

Прапор "ДНР" на акції в Москві. Лівий фронт

Нагадаємо, що 12 квітня відзначається Всесвітній день авіації і космонавтики. Це свято припадає на річницю першого польоту людини в космос, який 1961 року здійснив Юрій Гагарін.

Учасники поклали квіти до могили Гагаріна. Лівий фронт

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