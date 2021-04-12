Захарова звинуватила Україну в 'невгамовній злості', коментуючи заяву Зеленського про перший політ у космос

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Київ у "невгамовній злості" і "русофобії".

Так вона на своїй сторінці у Facebook прокоментувала слова президента Володимира Зеленського про те, що без України цього не сталося б.

"Скільки років уже нічого не заважає українським конструкторам із фундаментальними розрахунками і вірою підкорювати космічні простори. І ми раді, що все виходить, навіть якщо і в мріях. Шкода, що найяскравішими здобутками сучасного київського режиму стали невгамовна злість, русофобія і реінкарнація націоналістичної ідеології з нацистською символікою", – написала офіційна представниця МЗС РФ.

Захарова також додала, що Росія нібито "ніколи не ділила славу космічних перемог".

Зазначимо, що раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска навряд чи здатний так само швидко добиратися до МКС, як російські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський із нагоди 60-річчя першого польоту в космос заявив, що в цій події велику роль зіграли українські конструктори, які втілювали в життя космічні програми СРСР.

Він додав, що зараз Україна є одним із 13 учасників "клубу космічних держав", де посідає гідне місце.