У Кремлі відповіли на можливу розмову Путіна та Зеленського

У Кремлі (Росія) в найближчих планах не намічена розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Водночас він зазначив, що розмова може відбутися.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, при необхідності це дуже швидко може бути організовано", – повідомив він.

Відзначимо, що глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що президент України Володимир Зеленський заради врегулювання ситуації на Донбасі повинен провести консультації з главами країн "нормандського формату", в тому числі з главою Росії Володимиром Путіним.

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