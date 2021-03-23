Путін "нишком" вакцинувався від COVID-19, відео не показали

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 23 березня, вакцинувався проти COVID-19. Процедура не була публічною.

Про те, що глава РФ отримав щеплення, ввечері вівторка повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков. Його слова передав Telegram-канал російського агентства ТАСС.

Як стверджує Пєсков, після уколу Путін почувався добре. У середу, 24 березня, – наступного дня після щеплення – президента країни-агресора чекає повноцінний робочий день.

Зазначимо, що вранці вівторка прессекретар Путіна провів пресбрифінг, під час якого заявив, що росіянам "доведеться вірити на слово", що президента вакцинували проти коронавірусу.

Так Пєсков відповів на запитання журналіста про те, чи покажуть процедуру публічно, передає "Русская служба ВВС".

"Це така досить нескладна процедура, і, з огляду на президентський робочий графік, звичайно, це буде зроблено так, щоб мінімально вплинути на робочий час президента", – додав чиновник.

Кореспондент ВВС вказав на те, що багато хто не довіряє вакцинам. "Чи не було б краще, щоб президент прищепився на камери, як це зробили багато лідерів, – щоб люди пішли масштабно вакцинуватися?" – запитав журналіст.

На це Пєсков відповів: "Президент і так, ви бачите, досить значну частину свого робочого часу присвячує заходам, бесідам, нарадам, пов'язаним із вакцинацією, з виробництвом вакцин, і так далі й тому подібне. Тому президент для пропаганди вакцин робить дуже багато й так. А щодо вакцинації під камери, ну, він ніколи не був прихильником, йому це не подобається".

Нагадаємо:

про своє рішення зробити щеплення глава РФ оголосив 22 березня під час наради щодо нарощування виробництва вакцин проти COVID-19. Уже тоді заявлялося, що укол не буде "публічним заходом".

"Вакцинація – це добровільний вибір кожної людини, її особисте рішення", – говорив тоді Путін.

Окрім того, в Кремлі відмовлялися назвати, яким саме препаратом буде щеплено російського президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейське агентство лікарських засобів закликало країни ЄС не поспішати реєструвати російську вакцину "Супутник V" доти, допоки не буде завершено всі необхідні перевірки препарату.