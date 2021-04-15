Рік тому на нафтовому ринку стояла паніка, ціни пробивали чергове дно і руйнувалися нижче будь-яких психологічних позначок і врешті-решт, на якийсь момент, пішли в негативні значення. Чисто психологічно це було остаточне знесення шаблонів, які утвердилися за останні майже два десятка років. У свій час, переважаючою теорією була та, що пророкувала нескінченне підвищення ціни нафти і газу, в зв'язку з вичерпанням їх запасів.

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Она сильно нравилась Путину е го холуям настолько, что в профильной прессе публиковались суровые рассуждения Миллера, Сечина и целой роты профессоров, докторов наук и прочей челяди, калибром поменьше, в которых они развивали и углубляли эту теорию бессмысленно и беспощадно. В конце концов не выдержал и сам Путин, который стал фонтанировать фантазиями о том, что к его трону будут на коленях ползти представители разных стран, чтобы выклянчить ведерко нефти или газа. "А он – красив, могуч и смел" – всех их с презрением имел.

Но потом – что-то пошло не так. Вернее, все шло не так с самого начала и в общем, теория имела изъян в самой своей базе. Ведь если речь шла о бесконечном повышении цен в связи с усиливающимся дефицитом углеводородов, то надо было учитывать, что на тот момент, в связи с политическими причинами, были полностью или существенно заблокированы запасы нефти в крупнейших добывающих странах – Ираке, Ираке, Ливии и частично – Венесуэле. А раз так, то рассуждения о дефиците были очень условными.

Кроме того, в какой-то момент, невежественный Путин упоролся дикими идеями по разным направления, от арийских корней "русов", до конечности запасов угдеводородов. Дичь этих идей говорила о подплинтусном уровне их авторов, но и об отрицательно IQ самого Путина, которому зашла эта дичь как нечто реальное. Из этих посылов он и строил свою формулу "величия".

Но очень скоро оказалось, что влажные фантазии имеют мало общего с реальностью и ситуация стала меняться в худшую сторону, что воплотилось в откат цен нефти и газа от их максимальных, даже рекордных значений. Конечно, это можно было воспринимать как очень временное явление и что возврат к неуклонному росту неизбежен и вот в прошлом году эти теории были брутально и окончательно похоронены. Увидев нефть с отрицательной ценой, вернуться к путинским фантазиям уже мог только клинический идиот.

Не погружаясь в детали условий выхода из того пике, просто отметим, что ОПЕК+ взялась за жесткое ограничение добычи и продажи нефти, чтобы удержать цену в рамках приемлемых значений. А это значит, что директивным путем картель стал бороться с перепроизводством нефти. То есть, ключевой стала проблема не дефицита нефти, а ее критического избытка.

Нам трудно отследить, случился ли массовый падеж профессоров и докторов наук, разворачивавших идею бесконечного роста цены нефти, основанной на ее исчерпаемости и как следствие – усиливающемся дефиците, но можно предположить, что хотя бы часть из них познакомилась с "Новичком" лично. Оно и не удивительно, ведь они выставили дураком как Сечина с Миллером, так и самого Путина.

Однако нефтяной кризис весны прошлого года, был необычным даже для путинской РФ. Тогда на столе, за которым заседали главы нефтяных министерств стран ОПЕК, министр энергетики РФ Новак сплясал под балалайку, посылая всех по известному адресу и потому последствия для Москвы были крайне необычными. Аравию удалось уговорить не додушивать "белого Ваню" сверхнизкими ценами в обмен на то, что он сократит добычу не понарошку, как это было раньше, а натурально и в одном объеме с Саудовской Аравией, которая имела самую большую квоту ограничений.

И вот когда стало известно о том, какой ценой удалось откупиться за частушки под балалайку, у многих российских наблюдателей возникли резонные вопросы о том, какие отдаленные последствия этого шага будет иметь российская нефтянка. Ведь для Аравии сократить добычу – раз плюнуть, надо просто прикрыть вентиль на скважине, которая находится рядом с терминалом и все. Она там легко идет под естественным давлением, ее плотность ниже российской и для того, чтобы она вышла наружу, не нужно прилагать дополнительных усилий. А вот в РФ – другое дело.

Нефти, которая извлекается примерно таким же простым способом как и в Аравии, в РФ почти не осталось. Ее уже давно выкачали и продали. Более того, новые месторождения, которых не так уж и много, тоже не имеют легко добываемой нефти. Всю ее нужно извлекать, прилагая дополнительные и достаточно сложные усилия. А кроме того, вся эта нефть находится очень далеко от потребителей или наливных терминалов. Все это вместе взятое указывает на совершенно другие последствия приостановки добычи нефти, чем у Саудовской Аравии или стран Залива.

В общем, кроме прямого и естественного ущерба, связанного с уменьшение объема добываемой нефти, возник вопрос о косвенном ущербе, связанном с технологическими особенностями добычи нефти на Московии. Эти темы бурно обсуждались по-горячему, пока их не занесли в разряд нежелательных.

Поэтому, как по команде, подобные рассуждения смолкли и как там обстоит дело именно в этом плане, уже неизвестно. Тем не менее, пресса рассуждает о других последствиях, которые проявляются со всей очевидностью. Вот что они пишут о том моменте, когда ОПЕК начала послаблять ограничения по добыче, в частности и для РФ.

"Резкое повышение цен на нефть и смягчение условий сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия в одиночку смогла увеличить добычу нефти в начале года, оказались бессильны приблизить российскую экономику к доковидным уровням нефтедолларовых доходов".

Как видно, что-то уже пошло не по плану. Закрутить вентиля оказалось простым делом, а вот открутив их, Москва обнаружила, что ситуация не пожелала возвращаться на предыдущий уровень. Причем, структурно это выглядит и вовсе обидно, поскольку статистические данные показывают идиотизм теории, которой придерживался Путин и российская верхушка полтора десятка предыдущих лет. Конечно, этого никто не сделает, но ко всем тем статьям и речам, которые были посвящены конечности запасов нефти и газа и бесконечности роста цен на них, в месте, где указан автор, к его должности или званию, можно было бы прибавить слово "идиот". Например "профессор – идиот" или "доктор наук – идиот" и то же самое с должностями, вплоть до президента.

Оно и понятно, ведь данные, полученные прямо сейчас говорят не об ошибочности выводов из их теории, а о ее безусловной бредоносности. А раз так, то это говорит об интеллектуальном и профессиональном уровне как тех, кто строил эту теорию, так и тех, кто публично ею пользовался и выстраивал на этом политику государства. Ну а подробности выглядят примерно так.

"Хотя средняя цена Urals почти на 24% превысила прошлогоднюю (59,8 доллара за баррель против 48,2 доллара), объем выручки, полученной нефтегазовыми компаниями оказался на 12% ниже, чем в первые три месяца 2020 года.

На продаже нефти Россия заработала 20,2 млрд долларов – на 21% меньше, чем год назад. Доходы от экспорта нефтепродуктов упали на 17%, до 13,6 млрд долларов.

Рекордный экспорт газа, который принес 10,4 млрд долларов за квартал (+44% год к году) не смог исправить общую картину. По сравнению с доковидным 2019 годом приток нефте- и газодолларов в экономику остался ниже почти на треть".

От оно как! А ведь ровно десять лет назад, российская пресса просто истекала цитатами из нацфюрера и его ближайших холуев, где они упивались сценами того, как все у них будут клянчить газок и нефть. Да что там, даже чернь упарывалась этой темой по горло и гордо писала "тогда мы вам отключим газ", а применительно к Украине даже изобрели идиому "холодомор". А теперь тем, кто вспомнит подобные речи Путина, например, не только глаз – вон будет. И в самом деле если навалить этих цитат от этой публики, то кто-то может не сдержаться и завизжать: "А король-то голый!"

Но интересной является не только сама ситуация, но и то, как отвечает российская пресса на логичный вопрос: "Що сі стало?", или "Как мы докатились до жизни такой?". И вот как они это видят.

"Отставание связано с заметным сокращением физического объема экспорта нефти. Поставки "черного золота" за рубеж остались на 22% ниже, чем в 2020 году, несмотря на то, что добыча растет – на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, на 114 тысяч – в марте (в рамках соглашения ОПЕК+). В феврале у российских компаний начались проблемы с продаже партий в Европу, заявленные танкерные поставки не могли найти спроса.

В марте трудности возникли на китайском направлении. Спрос на российскую Urals, CPC Blend, а также сорта из Западной Африки просто испарился. На рынке появились слухи, что государственные хранилища в КНР заполнены до отказа, а НПЗ начали перерабатывать нефть, купленную по бросовым ценам прошлой весной".

Вот это и есть – отдаленные последствия. Точно так же было и с динозаврами, которые топырили когти и скалили зубы. Это было действительно жутковато, но они увлеклись и утратили способность приспосабливаться к резко меняющимся условиям. Грянули катаклизмы и выжили те, кто не выпендривался, но сохранил в своей генетической памяти неизбежность периодичных катастроф в которых выживает тот, кто не выпендривается, а умеет приспособить изменения себе на пользу. Все остальное теперь находят лишь в виде окаменелостей.

Похоже на то, что очень скоро, мир получит еще одну окаменелость в виде нефтяной бочки и балалайки сверху, а на всем этом – каменная, плохо читаемая надпись, наподобие: "рассосиссия".

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