Козак видав заяви про "захист Росією Донбасу" і "початок кінця України"

Заступник голови адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак вважає, що на сході України швидше за все не будуть розв'язані бойові дії. Однак у тому випадку, якщо це станеться, це буде "початком кінця України". Козак також знову нагадав про бажання РФ "захищати Донбас".

Про це він заявив у четвер, 8 квітня, в ході пресконференції. Козак також назвав дії української влади на Донбасі "PR-акцією".

"Початок бойових дій в Донбасі буде початком кінця України...Росія може встати на захист жителів Донбасу, якщо буде змушена", – сказав Козак.

У Росії вважають, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати лише за рік в тому випадку, якщо сторони будуть виконувати домовленості. При цьому у Путіна задзначили, що в України є можливість визнати Мінські угоди недійсними, Києву "ніхто це не забороняє". Заступник глави адміністрації президента РФ також додав, що "немає сенсу обговорювати зміну мінської майданчика".

Козак повідомив, що переговори в "нормандському" форматі відбудуться 19 квітня на рівні політрадників. Він також додав, що Німеччина і Франція нібито не зацікавлені у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Разом з тим, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що російська сторона в ході переговорів щодо Донбасу хоче проштовхнути механізм так званої спільної інспекції позицій українських військ для контролю за дотриманням режиму тиші, пише "Укрінформ".

"Ці "конструктивні" пропозиції полягали в тому, що росіяни вимагали повторити або легалізувати таку річ, як інспекція наших позицій, як пропонувалося в Шумах. Вони (росіяни – Ред.) гребуть туди. Звичайно, ми їм сказали, що так не буде", – зазначив Арестович.

За словами представника України в ТКГ, таким чином Росія хоче офіційно перевести себе в статус посередника, зробивши сторонами конфлікту "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті. У той же час президент РФ Володимир Путін в телефонному режимі обговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на сході України.