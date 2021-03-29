Фейгін: Москві більше нічого запропонувати Вашингтону, головним тепер стає Китай

Головним суперником або партнером для США, в тому числі і по ядерним угодам, тепер стає Китай, а ось Кремлю запропонувати Вашингтону нічого.

Про це OBOZREVATEL сказав російський політик і адвокат Марк Фейгін, зазначивши, що відносини поміж Росією та США будуть погіршуватися, що вже визнали обидві сторони.

"Співпраця поміж країнами йде на спад. Все, що наобіцяли американці – виконуватиметься. Відносини точно будуть погіршуватися і про це заявляє вже сам Кремль. Американці дотримуються рівно тієї ж точки зору. Головним суперником або партнером, в тому числі і по ядерним угодам, для них тепер стає Китай", – зазначив Фейгін.

За його словами, у Москви немає ніяких козирів, які б зацікавили Вашингтон, тому вона не може визначати порядок денний, як це було раніше.

"Путін може заявляти все, що завгодно. Він же хотів поговорити з Байденом, на що йому відповіли: "У нас інші справи. Ми зайняті, треба буде – поговоримо, не треба – заспокойся вже". Кремлю нічого запропонувати, немає у нього нічого в запасі, що можна було б використовувати в якості приманки для американців", – припустив політик.

На його думку, всі конфлікти від Сирії до Донбасу зайшли так далеко, що відіграшу назад у вигляді поступок в обмін на якісь преференції Росії від США бути не може. Москва не може торгувати цими речами, оскільки вони не є ходовим товаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США заявили, що у відносинах з Росією "чекають важкі часи", але співпраця по ключовим питанням двостороннього порядку, включаючи ядерні, може тривати.