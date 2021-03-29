Фейгин: Москве больше нечего предложить Вашингтону, главным теперь становится Китай

Главным соперником или партнером для США, в том числе и по ядерным соглашениям, теперь становится Китай, а вот Кремлю предложить Вашингтону нечего.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский политик и адвокат Марк Фейгин, отметив, что отношения между Россией и США будут ухудшаться, что уже признали обе стороны.

"Сотрудничество между странами идет на убыль. Все, что наобещали американцы – будет выполняться. Отношения точно будут ухудшаться и об этом заявляет уже сам Кремль. Американцы придерживаются ровно той же точки зрения. Главным соперником или партнером, в том числе и по ядерным соглашениям, для них теперь становится Китай", – отметил Фейгин.

По его словам, у Москвы нет никаких козырей, которые бы заинтересовали Вашингтон, поэтому она больше не может определять повестку дня, как это было раньше.

"Путин может заявлять все, что угодно. Он же хотел поговорить с Байденом, на что ему ответили: "У нас другие дела. Мы заняты, надо будет – поговорим, не надо – успокойся уже". Кремлю нечего предложить, нет у него ничего в запасе, что можно было бы использовать в качестве приманки для американцев", – предположил политик.

По его мнению, все конфликты от Сирии до Донбасса зашли так далеко, что отыгрыша назад в виде уступок взамен на какие-то преференции России от США быть не может. Москва не может торговать этими вещами, поскольку они не являются ходовым товаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что в отношениях с Россией "предстоят трудные времена", но сотрудничество по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные, может продолжаться.