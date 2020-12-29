Зеленський звільнив генерала Кривоноса з РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав 29 грудня. Про це повідомила пресслужба Офісу президента на офіційному сайті.

Згідно з документом, Кривоноса скеровано в розпорядження Міністерства оборони.

Текст указу Скриншот

Нагадаємо, що напередодні генерал-майор Кривонос "підіграв" російським пропагандистам, публічно розкритикувавши ідею Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків у разі нового нападу РФ. Військовий заявив, що на практиці такий сценарій не відбудеться.

Зеленський зі свого боку казав, що за масштабного вторгнення Росії на територію країни під загальну мобілізацію потраплять усі громадяни, зокрема жінки.

Коментуючи звільнення Кривоноса, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив OBOZREVATEL, що генерал протягом тривалого часу "не хотів або не міг" працювати в команді, "не пропонував свої якісні експертні оцінки".

"Якщо говорити прямо, то все ж держава – це правила і відповідальність. Не можна бути на посаді в державі і водночас відверто руйнувати зсередини саму суть держави", – сказав представник ОП.

Він наголосив, що РНБО – це не місце для політики, оскільки в цьому органі потрібно "займатися конкретною командною роботою, давати конкретну експертизу, оцінювати ризики, пропонувати рішення та виходити з відпрацьованим підсумковим рішенням на публіку".

Подоляк назвав логічним і нормальним те, що Зеленський "дав особі, яка не вважає себе частиною команди, можливість зайнятися чимось іншим". "Це абсолютно правильно", – зазначив він.

"Нагадаю про одну особливість чинного президента. Він щиро цінує професіоналізм і абсолютно готовий не звертати уваги на традиційні в нашій політичній традиції практики "свій/чужий". Професіонал? Розумієш галузь? Готовий дати якісний аналіз? Працюй. Беручи до уваги бойовий досвід Кривоноса, Володимир Олександрович залишив його на роботі в РНБО", – сказав співробітник ОП.

Він пояснив: президент сподівався, що Кривонос зможе працювати разом із новою командою в інтересах України і в межах сучасних концепцій національної безпеки.

"Утім, на превеликий жаль, щомісяця ставало дедалі очевидніше, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО. Йому явно подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки. Це точно не про державу та не про ключовий експертний орган нацбезпеки. Причини розставання більш ніж закономірні", – підсумував Подоляк.

На сторінці у Facebook Кривонос висловився про своє відсторонення від посади. Він подякував президенту за "новорічний подарунок".

Скриншот

Facebook / Сергій Кривонос

Додамо:

Кривонос став заступником секретаря РНБО в березні 2019 року.

50-річний військовий – генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У 2019-му зареєструвався для участі у виборах президента (від політичної партії "Воїни АТО"), але зняв свою кандидатуру на користь п'ятого глави України Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Кривонос публічно дав пораду керівництву України – він заявив, що для залагодження конфлікту на Донбасі потрібно проаналізувати та використовувати приклад Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.