Зеленский уволил генерала Кривоноса из СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.

Согласно документу, Кривоноса направлено в распоряжение Министерства обороны.

Текст указа Скриншот

Напомним, накануне генерал-майор Кривонос "подыграл" российским пропагандистам, публично раскритиковав идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения РФ. Военный заявил, что на практике такой сценарий не произойдет.

Зеленский в свою очередь говорил, что при масштабном вторжении России на территорию страны под общую мобилизацию попадут все граждане, включая женщин.

Комментируя увольнение Кривоноса, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил OBOZREVATEL, что генерал на протяжении длительного времени "не хотел или не мог" работать в команде, "не предлагал свои качественные экспертные оценки".

"Если говорить прямо, то все-таки государство – это правила и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства", – сказал представитель ОП.

Он подчеркнул, что СНБО – это не место для политики, поскольку в этом органе нужно "заниматься конкретной командной работой, давать конкретную экспертизу, оценивать риски, предлагать решения и выходить с отработанным итоговым решением на публику".

Подоляк назвал логичным и нормальным то, что Зеленский "дал человеку, не считающему себя частью команды, возможность заняться чем-то другим". "Это абсолютно правильно", – отметил он.

"Напомню об одной особенности действующего президента. Он искренне ценит профессионализм и совершенно готов не обращать внимания на традиционные в нашей политической традиции практики "свой/чужой". Профессионал? Понимаешь отрасль? Готов дать качественный анализ? Работай. Принимая во внимание боевой опыт Кривоноса, Владимир Александрович оставил его на работе в СНБО", – сказал сотрудник ОП.

Он пояснил: президент надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций национальной безопасности.

"Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Это точно не про государство и не про ключевой экспертный орган нацбезопасности. Причины расставания более чем закономерны", – подытожил Подоляк.

На странице в Facebook Кривонос высказался о своем отстранении от должности. Он поблагодарил президента за "новогодний подарок".

Скриншот

Facebook / Сергей Кривонос

Добавим:

Кривонос стал заместителем секретаря СНБО в марте 2019 года.

50-летний военный – генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ.

В 2019 году зарегистрировался для участия в выборах президента (от политической партии "Воины АТО"), но снял свою кандидатуру в пользу пятого главы Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Кривонос публично дал совет руководству Украины – он заявил, что для разрешения конфликта на Донбассе нужно проанализировать и использовать пример Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.